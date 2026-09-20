Talleres de Matías Catalán cayó ante Instituto en el clásico de Córdoba

Talleres de Matías Catalán sufrió una dura caída en el clásico de Córdoba, con lo que sigue en los lugares del fondo de la tabla del torneo argentino.

El defensor encabezó la defensa de la "T" que visitó a Instituto en el Estadio Monumental Presidente Perón, y si bien se fueron al descanso igualados a cero, la expulsión de Agustín Álvarez a los 44' los dejó en inferioridad numérica, lo que permitió que en el segundo tiempo los locales dominaran y fueran más contundentes frente a las redes.

Giuliano Cerato abrió el marcador a los 50' y sólo ocho minutos después Fernando Alarcón convirtió el 2-0. Aunque el descuento de Alexandro Maidana a los 66', tras un centro de Catalán, hizo pensar en el empate, fue Ezequiel Usain con un autogol a los 80' que dejó la cuenta en el 3-1 definitivo.

La derrota dejó a Talleres penúltimo en la tabla del grupo A con ocho puntos, y supera sólo por goles convertidos a Central Córdoba, mientras que su rival quedó como líder con 22 puntos.

El próximo partido de la "T" será un nuevo clásico, cuando el domingo 4 de octubre reciba en el estadio Mario Alberto Kempes a Belgrano de Córdoba.

PURANOTICIA