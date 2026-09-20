AIK de Lucas Assadi sufre agónica derrota ante Halmstad en Suecia

El AIK de Lucas Assadi no levanta en la liga de Suecia ya que sufrió una derrota sobre la hora como visitante frente al Halmstad.

El cuadro de Solna llevaba tres encuentros sin ganar luego de que el 30 de agosto había vencido al Hammarby como local por 3-2 y comenzaba a quedarse en la tabla de ubicaciones.

Assadi fue alineado como delantero por la izquierda por el entrenador José Riveiro, y vio cómo los locales abrieron la cuenta en el Örjans Stadium una vez que comenzó el segundo tiempo, a los 48' con el tanto de Omar Faraj.

El AIK alcanzó rápidamente el empate. En una jugada que se gestó por la derecha, fue impactada por Johan Hove que irrumpió por el vértice izquierdo del portero Tim Ronning que no pudo evitar el potente zapatazo que decretó el 1-1.

La adversidad se dejó sentir con todo para el equipo de Assadi, ya que en el minuto final del encuentro Malte Persson convirtió el 2-1 para el Halmstad y dejó a su equipo con cuatro pleitos sin saborear la victoria y a 18 puntos de distancia del líder Sirius que tiene 51 unidades.

El próximo partido del AIK será contra el Brommapojkarna el sábado 1 de octubre en condición de local.

PURANOTICIA