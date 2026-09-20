Atlanta de Paulo Díaz logra vital triunfo ante Portland Timbers en la MLS

Paulo Díaz fue titular en el triunfo que Atlanta consiguió en la Major League Soccer (MLS) como visitante frente al Portland Timbers de Alexander Aravena, que le permiten ilusionarse con escapar de los lugares del fondo de la tabla.

El conjunto del zaguero nacional hacía cuatro partidos que no conocía de victorias y se había estancado en la tabla de la conferencia Este de la MLS, donde sólo supera al Montreal de Alexis Sánchez.

El equipo de "Las Cinco Rayas" consiguió el único gol del partido a los 27' del primer tiempo por medio del ruso Aleksei Miranchuk, quien ingresó al área por la derecha, eludió a un rival y con un ajustado tiro de su pierna izquierda dejó sin opción al portero James Pantemis al poner el balón en el poste más alejado en una conquista de gran factura.

Díaz fue sustituido a los 81' cuando el entrenador Gerardo Martino hizo ingresar a Enea Mihaj, mientras que Alexander Aravena sigue al margen del Portland Timbers a raíz de una lesión en la cadera.

El próximo partido de Atlanta será el próximo sábado 26 de septiembre, cuando como locales reciban al New York City en el Mercedes Benz Stadium. En tanto, los Timbers ese mismo día visitarán a San José Earthquakes.

PURANOTICIA