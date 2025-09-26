Tal como en Tokio: Tabilo accede a importante torneo por beneficio del reglamento ATP

A pesar de quedar eliminado en su debut en el ATP 500 de Tokio en un duro partido frente al belga Zizou Bergs (45°), con el título obtenido en Chengdú esta misma semana, Alejandro Tabilo (72° del mundo) confirmó que recuperó el nivel perdido y está de regreso en la elite del tenis tras una dura temporada 2025 marcada por las lesiones.

Y si bien todavía sigue en la gira por Asia, pues debe disputar la qualy del Masters 1000 de Shanghai, el chileno ya planifica el cierre de temporada y logró ingresar a otro prestigioso torneo.

Se trata del ATP 500 de Viena, en Austria, el cual disputará de manera directa gracias a la regla de la ATP sobre los jugadores Commitment Players, que son aquellos que terminaron la temporada anterior dentro del Top 30 y tienen garantizada la entrada a ciertos ATP 500, sin importar su ranking actual.

Como el nacional culminó el 2024 en el puesto 23° del escalafón mundial, podrá decir presente en el main draw austriaco, tal como lo hizo esta semana en Tokio (su ranking no le permitía jugar directamente el cuadro principal).

En Viena, Tabilo estará presente junto a estrellas como el italiano Jannik Sinner (2°), el alemán Alexander Zverev (3°) y el italiano Lorenzo Musetti (9°), a quien derribó en la final de Chengdú, entre otros.

Esta es la lista de entrada del prestigioso ATP 500 de Viena:

1.- Jannik Sinner (2°, Italia)

2.- Alexander Alexander Zverev (3°, Alemania)

3.- Alex de Minaur (8°, Australia)

4.- Lorenzo Musetti (9°, Italia)

5.- Karen Khachanov (10°, Rusia)

6.- Andrey Rublev (14°, Rusia)

7.- Tommy Paul (15° Estados Unidos)

8.- Alexander Bublik (16°, Kazajistán)

9.- Daniil Medvedev (18°, Rusia)

10.- Francisco Cerúndolo (21°, Argentina)

11.- Tomas Machac (22°, República Checa)

12.- Flavio Cobolli (25°, Italia)

13.- Stefanos Tsitsipas (27°, Grecia)

14.- Grigor Dimitrov (28°, Bulgaria)

15.- Frances Tiafoe (29°, Estados Unidos)

16.- Luciano Darderi (30°, Estados Unidos)

17.- Tallon Griekspoor (31°, Países Bajos)

18.- Alex Michelsen (32°, Estados Unidos)

19.- Brandon Nakashima (33°, Estados Unidos)

20.- Cameron Norrie (34°, Gran Bretaña)

21.- Corentin Moutet (37°, Francia)

22.- Alexei Popyrin (39°, Australia)

23.- ALEJANDRO TABILO (72°, CHILE)

24.- (WC) Filip Misolic (98°, Austria)

25.- (WC) Sebastian Ofner (137°, Austria)

