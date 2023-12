Tajante decisión de Boca Juniors pondría en suspenso el posible fichaje de Arturo Vidal

Cada vez parece ensombrecerse más el futuro del volante nacional Arturo Vidal, quien se encuentra sin fútbol tras sufrir una lesión en septiembre pasado y tendría un pie y medio fuera de Athletico Paranaense.



En el intertanto, el "King" ha sonado con fuerza con fuerza como posible refuerzo de Boca Juniors. Incluso, el propio mediocampista ha coqueteado con este posibilidad a través de redes sociales, recibiendo también el visto bueno del presidente del club, Juan Román Riquelme.



Sin embargo, todo hace indicar que esta chance se ha diluido con el paso de las semanas y ahora, según información de TyC Sports, la escuadra xeneize habría tomado una decisión que sin duda pondrá en jaque al oriundo de San Joaquín.



"La dirigencia del Xeneize no avanzará por ningún futbolista hasta tanto no acordar el arribo de Diego Martínez como entrenador", detallaron desde el citado medio, a propósito del frustrado fichaje del venezolano Yefferson Soteldo, quien terminó recalando en Gremio de Porto Alegre.



En la misma línea, profundizaron que "a margen de que existen conversaciones avanzadas tanto con Ever Banega como con Arturo Vidal, en Boca tomaron la decisión de no avanzar por ningún futbolista hasta tanto no hayan acordado la llegada de Diego Martínez. Una vez resuelto eso, se sentarán con el flamante entrenador y lo consultarán para trabajar el mercado de pases".

