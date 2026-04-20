Tagle tras encabezar su última Junta de Accionistas en Cruzados: "Me despido con gratitud, orgullo y profundo cariño por la UC"

Juan Tagle lideró su última actividad como presidente de Cruzados -sociedad anónima que administra a Universidad Católica- y lo hizo emitiendo un emotivo mensaje en la Junta de Accionistas de la concesionaria que se llevó a cabo en el Claro Arena.

Al tomar la palabra, expresó que "presido esta reunión con mucha emoción, en primer lugar, porque por primera vez la reunión anual de accionistas se realiza en nuestra nueva casa, el Claro Arena (tal como lo prometimos en la Junta pasada), y, en segundo lugar, porque será la última Junta que me tocará dirigir como Presidente de esta maravillosa institución, considerando que luego de 16 años formando parte del Directorio y 10 años como su presidente, he decidido no postular a un nuevo período como director".

Posteriormente, el directivo dedicó un espacio para valorar el rol de los simpatizantes del equipo. Sobre ellos, destacó que "con una mística extraordinaria han acompañado al club y al equipo en todas sus etapas. Por la paciencia y el apoyo que tuvieron durante el proceso de construcción de nuestro estadio".

En esa misma línea, el abogado añadió: "Gracias por el respeto y el respaldo permanente, tanto en el estadio como fuera de él. Sepan que nunca nos faltó ambición ni el deseo de ganar todo, y que siempre resguardamos la sostenibilidad y el futuro del club". Asimismo, el profesional extendió sus reconocimientos hacia su círculo familiar, valorándolos "por su apoyo incondicional y su paciencia a lo largo de estos años".

Para cerrar su intervención, el líder de la institución estudiantil transmitió sus mejores augurios a la mesa directiva entrante y concluyó: "Me despido con gratitud, orgullo y un profundo cariño por Universidad Católica. Nunca soñé siquiera que tendría el privilegio de dirigir al club de mis amores por tantos años, y no me queda más que agradecer a Dios por habérmelo permitido".

Cabe señalar que durante este lunes, se oficializó la conformación del nuevo directorio. Los integrantes, que resultaron electos mediante los sufragios correspondientes a las acciones Serie A, son: Juan Ignacio Claro, Matías Claro, Luis Felipe del Río, Francisco Lavín, Matías Pavez, Aníbal Silva, Luis Felipe Tisné, Juan Pablo Tisné y Pablo Turner.

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