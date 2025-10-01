Click acá para ir directamente al contenido
Tabilo ya tiene programación para debutar en main draw del Masters 1000 de Shanghái

Tras superar la qualy, el tenista chileno se estrenará este jueves en el cuadro principal del torneo más importante de la gira por Asia.

Miércoles 1 de octubre de 2025 08:02
Alejandro Tabilo (72° del ranking ATP) logró clasificar al cuadro principal del Masters 1000 de Shanghái tras superar el martes la qualy con un triunfo ante el francés Harold Mayot (150°).

Y "Jano" ya tiene programación para debutar en el main draw del torneo más importante de Asia, donde enfrentará al estadounidense Marcos Giron (48°).

El duelo entre el nacional y el norteamericano fue fijado para el tercer turno de la cancha 2, cuya acción arranca a la 1:30 de la madrugada chilena del jueves. Con esto, "Ale" saldría a la pista a eso de las 5:00 horas.

El cotejo no asoma nada de sencillo para el zurdo criollo, debido a que Giron se desenvuelve bien sobre superficie dura. En esta gira asiática, el estadounidense viene de hacer cuartos de final en Chengdú y perder en su debut en Tokio.

Este será el segundo duelo entre ambos y primero a nivel de un main draw, porque la única vez que se midieron fue en la qualy del Masters 1000 de Madrid en 2022, y en arcilla, con victoria para el chileno.

En caso de vencer al norteamericano, al nacional lo esperaría en segunda ronda el canadiense Felix Auger-Aliassime (13°), quien quedó libre en primera ronda por su condición de 12° cabeza de serie.

Consignar que Tabilo lleva un tremendo registro en esta gira por Asia de 13 victorias y solamente dos derrotas, tras la final en el Challenger de Guanghzou y el título en el ATP 250 de Chengdú viniendo desde la qualy.

