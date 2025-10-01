Tabilo ya tiene programación para debutar en main draw del Masters 1000 de Shanghái

Alejandro Tabilo (72° del ranking ATP) logró clasificar al cuadro principal del Masters 1000 de Shanghái tras superar el martes la qualy con un triunfo ante el francés Harold Mayot (150°).

Y "Jano" ya tiene programación para debutar en el main draw del torneo más importante de Asia, donde enfrentará al estadounidense Marcos Giron (48°).

El duelo entre el nacional y el norteamericano fue fijado para el tercer turno de la cancha 2, cuya acción arranca a la 1:30 de la madrugada chilena del jueves. Con esto, "Ale" saldría a la pista a eso de las 5:00 horas.

El cotejo no asoma nada de sencillo para el zurdo criollo, debido a que Giron se desenvuelve bien sobre superficie dura. En esta gira asiática, el estadounidense viene de hacer cuartos de final en Chengdú y perder en su debut en Tokio.

Este será el segundo duelo entre ambos y primero a nivel de un main draw, porque la única vez que se midieron fue en la qualy del Masters 1000 de Madrid en 2022, y en arcilla, con victoria para el chileno.

En caso de vencer al norteamericano, al nacional lo esperaría en segunda ronda el canadiense Felix Auger-Aliassime (13°), quien quedó libre en primera ronda por su condición de 12° cabeza de serie.

Consignar que Tabilo lleva un tremendo registro en esta gira por Asia de 13 victorias y solamente dos derrotas, tras la final en el Challenger de Guanghzou y el título en el ATP 250 de Chengdú viniendo desde la qualy.

