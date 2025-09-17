Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
× Puranoticia tv EN VIVO
Tabilo ya tiene programación en el main draw de Chengdú y debutará ante ex top 30

Tabilo ya tiene programación en el main draw de Chengdú y debutará ante ex top 30

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

"Jano" ya tiene rival y programación en el cuadro principal del ATP 250 chino, donde se estrenará en la madrugada chilena de este jueves.

Tabilo ya tiene programación en el main draw de Chengdú y debutará ante ex top 30
Miércoles 17 de septiembre de 2025 09:15
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Alejandro Tabilo (112° del mundo) ya está en el cuadro principal del ATP 250 de Chengdú, en China. El tenista chileno superó la qualy al derrotar este miércoles al sudafricano Lloyd Harris (258°) en un duro partido de casi tres horas por 7-6 (4), 6-7 (2) y 7-6 (2).

Tras superar la etapa previa, "Jano" no tendrá descanso, pues ya tiene rival y programación para estrenarse el jueves en el main draw del certamen.

El nacional enfrentará al australiano Jordan Thompson (78°), ex 26 del planeta, a quien derrotó en el único enfrentamiento previo. Fue en tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells en 2023, por 6-3 y 7-6 (6).

El partido de Tabilo y el oceánico fue programado para el primer turno en el court 2, por lo que arrancará a las 2:00 de la madrugada chilena de este jueves.

En caso de vencer, el chileno enfrentará en octavos de final del ATP 250 de Chengdú al italiano Luciano Darderi, quien quedó libre en primera ronda en su condición de segundo cabeza de serie.

PURANOTICIA