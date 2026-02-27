Tabilo tras su paso a cuartos del ATP de Santiago: "Feliz por cómo terminé jugando"

Alejandro Tabilo (42° del mundo) sigue en carrera en el ATP 250 de Santiago. "Jano" remontó un duro partido para vencer al argentino Thiago Agustín Tirante (76°) por parciales de 4-6, 6-3 y 6-3 y avanzar a los cuartos de final del certamen.

Tras el cotejo, la primera raqueta nacional valoró la victoria, pero sobre todo la forma como terminó jugando ante el trasandino.

"Me sentí un poquito después del primero, cansado, más en los ojos. Dije 'la única manera de ganar esto es saliendo a jugar fuerte' y menos mal empezó a salir todo. Muy, muy feliz. Más feliz todavía con cómo terminé jugando, fue increíble. Salí a jugar con todo. Agarré la derecha de Fernando (González) y empecé a tirar todo", reconoció en diálogo con TNT Sports.

"De hecho, justo antes del partido estuve hablando mucho con Germán (Gaich, su entrenador argentino) y dijimos que en el segundo íbamos a estar variando mucho en el saque. En el primero no me sentí tan cómodo, de entrada, sentía que igual me estaba haciendo mover mucho. En el segundo me metí con todo, sé que devuelvo muy bien, así que me lancé con todo. Empecé a tener esa confianza y traté de no soltar eso. Eso hizo la diferencia, le puse demasiada presión en el saque y empezó a no pegarle tan fuerte como en el primero", añadió.

Con esto, Tabilo avanzó a cuartos de final, donde este viernes enfrentará a Sebastián Báez (52°), verdugo de Cristian Garin (93°).

Sobre el duelo ante el trasandino, sostuvo que "espero que lleguen todos a apoyar, lo voy a necesitar muchísimo, igual que con Tirante, que me ayudó mucho a salir de esto. Muy feliz de poder jugar en frente de todos ustedes. Traté de animarme mucho con el público. Cuando empecé a jugar mucho mejor y empecé a encontrar los tiros, traté de usarlo mucho para no bajar y me funcionó. Le agradezco mucho al público que nunca se rindió".

