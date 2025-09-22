Tabilo se instala en su quinta final ATP en Chengdú

Tremendo lo de Alejandro Tabilo (112° del mundo) en esta gira por Asia. Es que tras alcanzar la semana pasada la final en el Challenger de Guangzhou, ahora el chileno se metió en una nueva definición, esta vez en el ATP 250 de Chengdú, y nada menos que proveniente desde la qualy.

"Jano" derrotó este lunes al estadounidense Brandon Nakashima (33°), cuarto cabeza de serie, por parciales de 6-4 y 7-6 (0), tras una hora y 34 minutos donde el nacional mostró un tenis superlativo -ese que lo llevó a ser 19 del mundo en 2024-, no cedió ninguna bola de break en contra y sumó su décima victoria en sus últimos 11 duelos (todo esto considerando también la qualy de Chengdú).

La primera manga fue bastante pareja, pero el nacional supo aprovechar uno de los dos puntos de quiebre que generó en el quinto game y esa ruptura fue suficiente para desnivelar.

En el segundo episodio se mantuvo la tónica con las acciones equilibradas, aunque esta vez el zurdo nacido en Canadá no pudo concretar un break point en el quinto juego. Al final, el parcial se resolvió en un tiebreak, donde "Ale" estuvo sencillamente impecable y el norteamericano fue quien falló. Lo cerró con un ace para dejar en cero a su rival.

Con esto, Tabilo volvió a meterse a una final ATP desde junio de 2024, cuando conquistó el título en Mallorca, y en busca de la tercera corona de su carrera se enfrentará al ganador de la otra semifinal entre el italiano Lorenzo Musetti, 9 del planeta y primera cabeza de serie, y el kazajo Alexander Shevchenko (96°).

Como si fuera poco, el chileno está escalando hasta el casillero 83 en el ranking en vivo y dejó 2-1 los enfrentamientos con Nakashima (triunfo en el Masters 1000 de Miami 2024 y derrota en fase grupal de Copa Davis el mismo año).

