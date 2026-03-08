Tabilo lucha, pero Medvedev impone su jerarquía y lo elimina de Indian Wells

La tarea no era fácil para Alejandro Tabilo (40° ATP) y finalmente sucumbió.

El tenista chileno cayó frente a Daniil Medvedev (11°), ex número uno del mundo en dos sets y quedó eliminado del Masters 1.000 de Indian Wells.

Pese a que Tabilo mostró un buen nivel, terminó perdiendo por 6-4 y 6-2 en una hora y 10 minutos de batalla.

Con esta caída, el chileno sólo revalidó 25 de los 50 puntos que defendía en este torneo, ya que alcanzó tercera vuelta en 2025.

De momento, aparece 39° en el live ranking, a la espera de los que hagan sus rivales.

Su próximo desafío es el Challenger 175 de Cap Cana en República Dominicana, también sobre cancha dura, que comienza este lunes.

