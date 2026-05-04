Tabilo imparable: escala en el ranking tras el título en Francia y apunta a ser sembrado en Roland Garros

Un ascenso de ocho lugares en la clasificación de la ATP fue el premio que obtuvo Alejandro Tabilo (35° del mundo) tras consagrarse campeón del Challenger 175 de Aix-en-Provence. De esta manera, el tenista cerró unos días brillantes al adjudicarse un certamen que ya había logrado ganar durante este mismo 2024.

Gracias a este reciente triunfo, el jugador nacional acortó distancias en su propósito de quedar como sembrado para el segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros. Lograr esta condición en el major de París representa un objetivo inmediato para "Jano", quien intentará asegurar ese estatus durante el Masters 1000 de Roma que arranca esta semana, competición donde ya registró una histórica semifinal en 2024.

Según declaraciones recogidas por el diario El Mercurio, la actual primera raqueta nacional detalló sus aspiraciones: "En esta temporada estamos jugando bien, con el equipo ser cabeza de serie es una de las metas que nos planteamos, es una motivación. Estamos muy cerca, ojalá podemos hacerlo, necesitamos un par de triunfos más en Roma, así que veremos qué sucede".

A lo anterior, el deportista zurdo nacido en Canadá agregó: "Ha sido un gran año para mí, por suerte. Espero mantenerme así y seguir sano, que es muy importante. Ahora tengo que recuperarme de esta semana y seguir adelante".

Durante la madrugada chilena de este lunes, se definió la ruta que tendrá Tabilo en el cuadro principal del torneo romano. El azar determinó que su debut en la primera ronda será frente a un tenista proveniente de la qualy, cupo que podría ser ocupado por sus compatriotas Cristian Garin (104°) o Tomás Barrios (134°). Ambos nacionales iniciaron su paso por la fase clasificatoria con sendos triunfos frente al tunecino Moez Echargüi (140°) y al italiano Jacopo Vasami (464°), respectivamente, quedando a solo una victoria de ingresar al main draw.

Si logra superar el debut, "Jano" deberá enfrentar un durísimo desafío en la segunda ronda. Allí lo aguarda el argentino Francisco Cerúndolo (27°), jugador que quedó libre en la primera fase gracias a su condición de 25° cabeza de serie.

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