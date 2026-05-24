Fútbol Argentino: Belgrano de Córdoba hizo historia y dejó sin título al River de Paulo Díaz

El defensa nacional Paulo Díaz no figuró ni en la banca en el papelón que protagonizó River Plate, elenco que dejó escapar la ventaja en los últimos minutos del partido y permitió la inédita consagración de Belgrano de Córdoba en el torneo de Apertura de Argentina.

Facundo Colidio abrió la cuenta para el equipo de la banda sangre (18'), Leonardo Morales emparejó rápidamente las cifras (26') pero el conjunto bonaerense recuperó la ventaja en el complemento gracias a Tomás Galván (59').

Cuando parecía todo listo para la fiesta del elenco riverplatense, Nicolás Fernández (84' y 87') brilló con un agónico doblete para que el cuadro pirata levantara el primer título de su historia en la máxima categoría del fútbol argentino.

Con respecto a Díaz, cabe recordar que durante las últimas semanas en la prensa trasandina ha circulado el rumor de que su etapa en River Plate estaría cerca de llegar a su fin y podría ir citado por última vez este miércoles ante Blooming por la Copa Sudamericana.

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