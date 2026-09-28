Tabilo, Garin y Barrios al alza en el ranking ATP: Arthur Fils hace historia e ingresa al top ten

Comenzó una nueva semana y la ATP volvió a actualizar su ranking, que registró leves cambios para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Por ejemplo, Alejandro Tabilo, quien continúa como la primera raqueta nacional, avanzó un casillero para ubicarse en el 31° puesto del mundo.

En tanto, Cristian Garin subió un peldaño y se situó 131°, mientras que Tomás Barrios ascendió dos lugares para quedar 135°. Por su parte, Matías Soto registró un descenso de dos posiciones y se ubicó en el casillero 248°.

Respecto del top ten, la gran novedad fue que el francés Arthur Fils ingresó por primera vez en su carrera a este selecto grupo, tras escalar hasta el 9° puesto. Con este logro, hizo historia para su país al convertirse en el primer tenista francés en el top ten desde que Lucas Pouille lo hiciera en marzo de 2018.

En tanto, el italiano Jannik Sinner continúa como número uno del mundo, mientras que el alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz completan el podio.

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 11.000 puntos (0)

2° Alexander Zverev (Alemania) 9.630 (0)

3° Carlos Alcaraz (España) 5.060 (0)

4° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.680 (0)

5° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 3.890 (0)

6° Daniil Medvedev (Rusia) 3.710 (0)

7° Flavio Cobolli (Italia) 3.680 (0)

8° Frances Tiafoe (Estados Unidos) 3.380 (0)

9° Arthur Fils (Francia) 3.150 (+2)

10° Alex de Miñaur (Australia) 3.150 (-1)

RANKING DE LOS CHILENOS

31° Alejandro Tabilo 1.565 (+1)

131° Cristian Garin 446 (+1)

135° Tomás Barrios 428 (+2)

248° Matías Soto 226 (-2)

694° Daniel Núñez 48 (-5)

708° Nicolás Villalón 46 (-2)

801° Benjamín Torrealba 36 (-3)

809° Bastián Malla 35 (+15)

859° Nicolás Jarry 30 (0)

PURANOTICIA