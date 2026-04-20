Tabilo escala posiciones en el ranking ATP, mientras Garin, Barrios y Jarry retroceden

Modificaciones para los exponentes nacionales trajo consigo la tradicional actualización de la clasificación mundial que la ATP publica cada lunes al iniciar una nueva semana en el circuito.

Quien sacó cuentas alegres fue Alejandro Tabilo. Consolidado como la primera raqueta del país, el tenista escaló dos posiciones en el listado planetario, instalándose en la casilla 43°.

Una suerte distinta corrió Cristian Garin, quien cedió dos lugares y apareció en el puesto 85°. Cabe destacar que durante esta misma jornada, "Gago" se estrenó con una victoria en la fase clasificatoria del Masters 1000 de Madrid.

En la misma línea descendente, Tomás Barrios cayó desde el escalafón 120° al 123°. A su vez, Nicolás Jarry, jugador que decidió restarse a última hora de la qualy madrileña y no se presentó al duelo frente a Garin, sufrió un retroceso del 155° al 156°.

En lo más alto de la tabla, el italiano Jannik Sinner conservó su condición de número uno del mundo. El podio de los mejores tenistas del orbe sigue siendo completado por el español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev.

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 13.350 puntos (0)

2° Carlos Alcaraz (España) 12.960 (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) 5.255 (0)

4° Novak Djokovic (Serbia) 4.710 (0)

5° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.100 (0)

6° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.070 (0)

7° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.870 (+1)

8° Alex de Miñaur (Australia) 3.845 (-1)

9° Lorenzo Musetti (Italia) 3.715 (0)

10° Daniil Medvedev (Rusia) 3.560 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS

43° Alejandro Tabilo 1.068 (+2)

85° Cristian Garin 679 (-2)

123° Tomás Barrios 506 (-3)

156° Nicolás Jarry 411 (-1)

284° Matías Soto 183 (+20)

670° Daniel Núñez 52 (+8)

687° Nicolás Villalón 49 (+65)

719° Benjamín Torrealba 44 (-2)

984° Bastián Malla 18 (-1)

PURANOTICIA