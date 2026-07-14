Tabilo enfrentará al argentino Lautaro Midón en octavos de final del ATP 250 de Bastad

Después de su temprana eliminación en Wimbledon, Alejandro Tabilo (31° del ranking ATP) volverá a la acción esta semana en el ATP 250 de Bastad, en Suecia.

En la arcilla sueca, el chileno quedó libre en la primera ronda debido a su condición de tercer cabeza de serie, por lo que avanzó directamente a los octavos de final.

En esa instancia, "Jano" tendrá como rival al qualy argentino Lautaro Midón (213°), quien este martes derrotó a su compatriota Facundo Díaz Acosta (110°) por 3-6, 6-4 y 6-2, asegurando su paso a la siguiente ronda.

El nacional ya enfrentó al trasandino este año, a fines de enero, cuando el zurdo nacido en Canadá se impuso en los cuartos de final del Challenger de Concepción por 5-7, 6-1 y 6-2.

El duelo de octavos de final entre ambos sudamericanos aún no tiene programación confirmada, aunque se disputará entre este miércoles y jueves.

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