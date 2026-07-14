Tabilo enfrentará al argentino Lautaro Midón en octavos de final del ATP 250 de Bastad

Tras su temprana eliminación en Wimbledon, la tercera raqueta del torneo debuta directamente en la segunda ronda sobre la arcilla sueca. El chileno buscará repetir el triunfo que ya consiguió ante el trasandino este año en el Challenger de Concepción.
Después de su temprana eliminación en Wimbledon, Alejandro Tabilo (31° del ranking ATP) volverá a la acción esta semana en el ATP 250 de Bastad, en Suecia.
En la arcilla sueca, el chileno quedó libre en la primera ronda debido a su condición de tercer cabeza de serie, por lo que avanzó directamente a los octavos de final.
En esa instancia, "Jano" tendrá como rival al qualy argentino Lautaro Midón (213°), quien este martes derrotó a su compatriota Facundo Díaz Acosta (110°) por 3-6, 6-4 y 6-2, asegurando su paso a la siguiente ronda.
El nacional ya enfrentó al trasandino este año, a fines de enero, cuando el zurdo nacido en Canadá se impuso en los cuartos de final del Challenger de Concepción por 5-7, 6-1 y 6-2.
El duelo de octavos de final entre ambos sudamericanos aún no tiene programación confirmada, aunque se disputará entre este miércoles y jueves.
PURANOTICIA