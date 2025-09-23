Tabilo defendió su ausencia en la Copa Davis tras triunfo en ATP 250: "Era lo mejor seguir en la gira de Asia"

Alejandro Tabilo (112° del mundo) dio el batacazo en el ATP 250 de Chengdú. El chileno derribó este martes al italiano Lorenzo Musetti, 9 del planeta y primer cabeza de serie, para quedarse con el título del certamen chino y después de levantar dos match points y reponerse a un 4-1 adverso en el tiebreak del tercer set.

Con esto, "Jano" cerró con broche de oro su participación en el torneo, al cual ingresó tras superar la qualy, y conquistó el tercer trofeo ATP en su carrera profesional y cuando menos se esperaba, considerando que estaba fuera del top 100 y vivía una durísima temporada, marcada por constantes lesiones y polémicas familiares.

Por eso, el nacional valoró tremendamente la corona en Chengdú. "Definitivamente, es el torneo más especial y la victoria más especial de mi carrera, por cómo se ha dado todo el año, con las lesiones. Volver y ganar este torneo es inolvidable, nunca se me ha olvidado todo lo que tuve que pasar para llegar a este momento", expresó en declaraciones que reproduce radio ADN.

Sobre el duro cotejo ante el top ten italiano, sostuvo: "Tuve que seguir muy firme mentalmente. Empecé muy sólido, atacando. Saqué muy bien, pude estar sólido. Esa fue una de las claves para sacar adelante el partido, levantando esos match points abajo y sacar el tie break, que fue muy duro".

En cuanto al festejo en cancha junto a su polola, Malena de Lorenzo, y el staff técnico que lidera Horacio Matta, comentó: "Fue un desahogo total. Si yo sufro, ellos el doble por cómo poder ayudarme, cambiar la historia. Ha sido un año muy duro y tener una victoria así, ante un jugador así, es increíble, nos motiva mucho para seguir esforzándonos y trabajando".

Por último, con los resultados demostrados, Tabilo defendió su decisión de marginarse del equipo chileno de Copa Davis en la serie frente a Luxemburgo: "Sentimos que era la decisión correcta. Ha sido un año duro por lesiones, con tanto viaje y cambios de superficie. Era la mejor decisión seguir en la gira de Asia y jugar la mayoría de partidos posible, estoy con mucha más confianza jugando este tipo de instancias. Me suma mucho para la carrera y después representar a Chile en la próxima Copa Davis".

