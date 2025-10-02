Tabilo debutó con un gran triunfo en el main draw de Shanghái y tendrá que desafiar al 13° del mundo

Alejandro Tabilo (74°) continúa con su destacada gira por Asia. Ahora, tras superar la qualy, el chileno debutó con un gran triunfo en el cuadro principal del Masters 1000 de Shanghái.

"Jano" derrotó este jueves al peligroso estadounidense Marcos Giron (50°) por parciales de 6-4 y 6-3, tras una hora y 17 minutos de un partido donde estuvo sólido con su servicio, el cual no entregó nunca.

El primer set estuvo bastante parejo y los dos jugadores fueron manteniendo sus servicios sin dar opciones de quiebre. Eso hasta el décimo game, cuando el nacional se generó sus primeras chances y aprovechó uno de los tres set points para quebrar y sellar la manga.

En el segundo episodio, el zurdo nacido en Canadá tuvo dos bolas de break en el cuarto game, pero no las pudo concretar. Sin embargo, logró una ruptura clave en el sexto juego, la cual fue suficiente, porque sentenció la victoria con su turno en el noveno game después de salvar dos puntos de quiebre.

Con esto, Tabilo sumó su 14° triunfo en 16 partidos disputados en esta gira por Asia, todo considerando también los duelos por la qualy en el ATP 250 de Chengdú, donde conquistó el título y los de las clasificaciones en Shanghái.

En segunda ronda del prestigioso certamen chino, el chileno tendrá un durísimo desafío, pues enfrentará en un partido inédito al canadiense Felix Auger-Aliassime, número 13 del planeta y quien quedó libre en primera fase en su condición de 12° cabeza de serie. El norteamericano está realizando una gran temporada, con dos trofeos (en Adelaida y Montpellier) y semifinalista en el US Open.

