Tabilo comenzó su gira por Asia con debut triunfal en el Challenger de Guangzhou

Alejandro Tabilo (125° del ranking ATP) decidió bajarse del equipo chileno de Copa Davis que recibirá este fin de semana a Luxemburgo para privilegiar su calendario en el circuito y comenzar su gira por Asia en busca de adquirir ritmo perdido por las lesiones. Y comenzó con el pie derecho.

Es que el tenista nacional debutó con un triunfo en el Challenger de Guangzhou, en China, al derrotar en la madrugada chilena al ruso Pavel Kotov (318°).

"Jano", sexto cabeza de serie del certamen, se impuso por parciales de 7-6 (4) y 6-2, tras una hora y 51 minutos de partido.

En la primera manga ambos se quebraron una vez el servicio y tuvieron que definir todo en un tiebreak, donde el criollo fue más certero. En tanto, en el segundo episodio el zurdo nacido en Canadá aprovechó una ruptura de entrada en el primer game para sacar ventaja y sentenciar la victoria con su saque en el décimo juego.

Con esto, Tabilo avanzó a octavos de final, donde enfrentará al taiwanés Yu Hsiou Hsu (241°), quien eliminó al qualy japonés Yuta Kikuchi (617°) por 4-6, 6-3 y 6-3.

