Tabilo cayó frente a Zizou Bergs y se despidió tempranamente del ATP 500 de Tokio

Alejandro Tabilo (72° del mundo) no pudo extender los festejos en esta gira por Asia. Es que tras conquistar el título en el ATP 250 de Chengdú, el chileno cayó en su debut en el ATP 500 de Tokio, en Japón, donde sintió el desgaste físico de las últimas semanas.

Apenas dos días de ganar el trofeo en el certamen chino al italiano Lorenzo Musetti (9°), "Jano" volvió a la pista, ahora en el torneo nipón, pero no pudo y se inclinó por 1-6, 7-6 (2) y 7-6 (4), tras dos horas y 48 minutos, frente al belga Zizou Bergs (45°), recordado por la polémica con Cristian Garin en la serie de Copa Davis de febrero pasado.

"Ale" entró con todo y en el primer set le pasó por encima y arrolló a su rival. Con un tenis brillante, y aprovechando los errores del europeo, quebró en el segundo game para colocarse rápidamente 3-0, mientras que después consiguió otro break en el sexto juego y selló el parcial en el séptimo en su cuarto set point.

En el inicio del segundo episodio el pupilo de Horacio Matta quebró en el tercer game, pero entregó por primera vez su envío en el siguiente. En tanto, en el sexto juego salvó un punto de break, mientras que en el duodécimo zafó de dos set points para forzar a un tiebreak y el partido se detuvo por unos minutos por problemas en la cancha. En la reanudación, el nacido en Canadá se puso 2-0 arriba en el desempate, pero de manera increíble se derrumbó y perdió siete puntos seguidos para darle la manga a Bergs.

En el tercer y último capítulo se mantuvieron las acciones equiparadas. En el sexto game, el nacional no pudo concretar una bola de break, mientras que en el undécimo salvó un punto de quiebre y luego se fueron a otro tiebreak, donde nuevamente se desmoronó y lo perdió por 7-4.

Con esto, Tabilo no pudo tomarse revancha de Bergs por la caída del año pasado en primera ronda de Roland Garros ni vengar a Chile por la polémica serie de Copa Davis.

De paso, pone fin a una tremenda racha de siete victorias consecutivas en Chengdú, donde conquistó el título viniendo desde la qualy, y ahora tendrá que volver a China para disputar la próxima semana las clasificaciones del Masters 1000 de Shanghai.

