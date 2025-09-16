Tabilo avanza tras derrotar a Rigele Te: quedó a un triunfo de ingresar al cuadro principal del ATP 250 de Chengdú

Alejandro Tabilo (112° del ranking ATP) continúa de buena manera su gira por Asia, pues tras alcanzar la semana pasada la final en el Challenger de Guangzhou, ahora el chileno debutó con triunfo en la qualy del ATP 250 de Chengdú.

El nacional, cuarto cabeza de serie de la etapa previa, derrotó este martes al local chino Rigele Te (555°), quien ingresó a las clasificaciones al recibir un wildcard (invitación). Fue un doble 6-4, en una hora y 16 minutos, para quedar a una victoria del cuadro principal.

En la primera manga, "Jano" aprovechó un quiebre de entrada en el primer game y fue manteniendo sus servicios hasta sellar el set en el décimo con su turno. En tanto, en el segundo episodio el criollo quebró en el noveno para en el siguiente sentenciar la victoria con su saque.

En busca del main draw del ATP 250 de Chengdú, Tabilo enfrentará al sudafricano Lloyd Harris (258°), quien eliminó al estadounidense Zachary Svajda (129°), sexto sembrado, por 6-4, 6-7 (5) y 6-2.

El cotejo fue programado para este miércoles en el segundo turno del court 2, cuya acción arranca a la 1:00 de la madrugada chilena.

PURANOTICIA