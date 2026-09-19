Ipswich Town de Marcelino Núñez cae ante Everton en la Premier League

El Ipswich Town de Marcelino Núñez, que fue suplente, perdió como visitante ante el Everton en una nueva fecha de la máxima competición de clubes inglesa.

El elenco conocido como The Blues venía de caer 4-2 ante el Arsenal en la Carabao Cup, o torneo que oficialmente recibe el nombre de Copa de la Liga de Inglaterra, pero que en la Premier League se había impuesto como visitante por 3-2 al Crystal Palace de Darío Osorio como visitante.

El Everton anotó rápidamente. A los diez minutos, un remate de James Tarkowski rebotó en Thierno Barry que convirtió para los locales, desatando la locura en el Hill Dickinson Stadium.

Los anfitriones hicieron sentir su supremacía y la ventaja del marcador también se incrementó al quedar en superioridad numérica con la expulsión de Abdul Fatawu, que sumó dos amarillas y dejó al Ipswich con diez jugadores a los 67'.

Núñez miró desde la banca de suplentes cómo su equipo era dominado e incapaz de sumar puntos, pese a que el entrenador Gary O'Neil modificó a todo el mediocampo y no le permitió ingresar.

El marcador no sufrió modificaciones y el Ipswich sumó una nueva derrota y que ahora tendrá 20 días para corregir errores, ya que volverá a las canchas luego de la fecha FIFA, el 10 de octubre, cuando se enfrente al Fulham, elenco que está en los lugares de descenso de la Premier League, cuando Marcelino Núñez regrese de los partidos amistosos que tiene con la Selección Chilena frente a Canadá, Estados Unidos y México.

PURANOTICIA