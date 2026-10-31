Swansea de Vigouroux golea 4-0 a Blackburn y se afirma como sublíder

Swansea definitivamente esta temporada tiene el objetivo de ascender a la Premier League.

El equipo del portero chileno Lawrence Vigouroux ha cumplido una excelente campaña en la Championship -por varias fechas fue puntero- y a pesar de haber tenido una pequeña baja de rendimiento en las últimas fechas, mantiene en alto su poderío.

Ello lo volvió a demostrar este sábado al golear como local por 4-0 a Blackburn, en el marco de la fecha 13 del campeonato de segunda división inglesa.

Vigouroux fue nuevamente titular y pese a que no tuvo mucha actividad, siempre se vio atento y seguro.

Los goles de Swansea fueron de Stephen Eustaquio (11’), Joseph Opoku (32’), Filip Lissah (36’) y Ross Stewart (59’).

El equipo del arquero de la selección chilena se ubica, tras esta victoria, en el segundo lugar de la Championship con 26 unidades, a dos del líder Middlesbrough y en zona de ascenso directo a la Premier League.

PURANOTICIA