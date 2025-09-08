Supercopa tiene luz verde: Delegado Durán asegura que las condiciones de seguridad son favorables

El Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, entregó una señal positiva para la realización de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile. En declaraciones a El Diario de Cooperativa, la autoridad afirmó que "hasta ahora están las condiciones" para que el partido se juegue este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

La declaración de Durán, que actúa como el visto bueno inicial, tranquiliza a los hinchas y organizadores, ya que la Delegación Presidencial es la encargada de aprobar la seguridad de los eventos masivos.

Pese al optimismo, el Delegado aclaró que la decisión final dependerá de una inspección técnica al Estadio Santa Laura, la cual está programada para este martes o miércoles. En esa visita, la autoridad verificará que las obras que se están realizando en el recinto deportivo cumplan con todas las medidas de seguridad necesarias.

"La Delegación debe verificar si están las condiciones, y hasta ahora están las condiciones para que se juegue, incluido que hemos monitoreado minuto a minuto las obras que se están realizando en el Estadio Santa Laura", detalló la autoridad.

Durán enfatizó que, si bien la ANFP es la que solicita el permiso, la Delegación Presidencial es la que tiene la última palabra sobre la realización del evento, basándose en la seguridad de los asistentes, jugadores y el público en general.

