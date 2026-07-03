Suiza venció con autoridad a Argelia y avanzó a octavos de final de la Copa del Mundo

La selección de Suiza aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial 2026 tras imponerse por 2-0 a Argelia en el estadio BC Place de Vancouver, resultado que le permitió cerrar con éxito la primera ronda eliminatoria. En la siguiente fase enfrentará al ganador del duelo entre Colombia y Ghana.

El conjunto argelino comenzó el encuentro con una propuesta intensa, presionando alto y buscando generar peligro mediante rápidas transiciones. Su primera llegada clara llegó a los seis minutos, cuando una buena acción colectiva terminó con un remate de Houssem Aouar que fue controlado sin mayores complicaciones.

Sin dominar la posesión, el elenco helvético fue mucho más efectivo. A los 26 minutos, el joven Johan Manzambi protagonizó una brillante acción individual por la banda izquierda, dejando atrás a dos defensores antes de asistir a Breel Embolo, quien solo tuvo que empujar el balón para abrir el marcador.

Antes del descanso, Suiza estuvo cerca de ampliar la ventaja. Denis Zakaria ganó por arriba tras un tiro de esquina, pero su cabezazo pasó apenas por encima del travesaño. En la otra área, Argelia respondió con una combinación entre Aouar y Farid El Melali Chaïbi, aunque el arquero Gregor Kobel evitó el empate con una intervención segura.

El segundo tiempo comenzó de la mejor manera para los dirigidos por Murat Yakin. Dan Ndoye aprovechó un despeje defectuoso de la defensa argelina y, con un potente remate desde el borde del área, convirtió el 2-0 que terminó por encaminar la clasificación suiza.

Con la desventaja, Argelia intentó reaccionar mediante cambios ofensivos, pero nunca encontró la profundidad necesaria para inquietar con claridad a la defensa rival. Suiza administró la ventaja con inteligencia, controló los tiempos del partido y selló un triunfo que lo instala con confianza entre los 16 mejores del torneo.

PURANOTICIA