Caputto celebra la igualdad de Coquimbo ante Platense por Copa Libertadores: "El resultado es justo, no es demagogia"

Coquimbo Unido, tal como lo hizo Universidad Católica frente a Estudiantes de La Plata, consiguió un agónico empate en los octavos de final de Copa Libertadores y dejó abierta la llave con Platense.

En conferencia de prensa, el técnico Hernán Caputto afirmó que el resultado "es justo, no es demagogia, es la realidad. El trámite del partido se dio que nosotros intentamos jugar e intentamos jugar de igual a igual".

Al mismo tiempo, el DT expresó que "nos encontramos con un gol que estaba en un buen momento nuestro y después sabíamos que teníamos que tratar de que no nos convirtieran porque somos un equipo que intenta y va hacia adelante. Nos dimos cuenta de que podíamos competir y lo hicimos".

Sobre la doble atajada del portero Diego Sánchez, el exguardameta admitió que "todos los equipos necesitan jugadores de jerarquía que nos den ese plus y Sánchez fue fundamental. Ya era muy bueno que no se ampliara el marcador y después fue mejor, porque vino el empate. Estoy acostumbrado a que juegue bien y espero que lo siga haciendo, al igual que otros jugadores, pero en este caso fue Diego".

El estratego del elenco aurinegro también envió un mensaje a la hinchada haciendo alusión al frente de mal tiempo que golpeó a la Cuarta Región hace unas semanas. "Con respecto a lo de la gente, no quiero dejar de nombrar eso. Ustedes lo vieron, fue increíble. Compraron todas las entradas, viajaron y muchos vinieron en bus. Estaba cerrado el paso en Mendoza, entonces tuvieron que ir hacia el norte y volver. Estuvieron viajando desde el sábado", sostuvo.

En esa misma línea, Caputto resaltó que "es una región que ha sufrido muchísimo en este tiempo por la catástrofe de la lluvia y ha sido muy duro todo lo que han sufrido. Creo que el fútbol tiene eso, que trasciende, así que es para ellos y sobre todo también para toda esta gente que viajó, que nos acompañó en masa y que lo notamos en el estadio".

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