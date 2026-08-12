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S. Wanderers empata con D. Antofagasta y no pudo alcanzar el liderato de la Liga de Ascenso

S. Wanderers empata con D. Antofagasta y no pudo alcanzar el liderato de la Liga de Ascenso

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Los "caturros" se mantienen segundos en la tabla de posiciones con 34 puntos, mientras que los "pumas" marchan terceros con 30 positivos.

S. Wanderers empata con D. Antofagasta y no pudo alcanzar el liderato de la Liga de Ascenso
Miércoles 12 de agosto de 2026 23:41
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Deportes Antofagasta y Santiago Wanderers firmaron un empate sin goles en el estadio Calvo y Bascuñán, en un partido válido por la fecha 20 de la Liga de Ascenso.

Con la igualdad, el cuadro "caturro" desperdició la chance de quitarle el liderato a Cobreloa.

El cuadro loíno empató 2-2 con Magallanes y con solo dos puntos de ventaja, podía ser superado por el "Decano" si le ganaba a los "pumas" en el norte.

Con el resultado, los "Zorros del Desierto" quedaron con 35 puntos, seguido por los porteños con 34, y el propio Deportes Antofagasta tercero con 30 positivos, igualado con San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt.

Cabe señalar que en la fecha 21, Santiago Wanderers recibirá a Deportes Puerto Montt este domingo en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, a las 12:30 horas, mientras que los "pumas" enfrentarán a Deportes Iquique el mismo día, pero a las 20:00 horas.

(Imagen: Deportes Antofagasta)

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