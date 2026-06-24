Suiza vence a Canadá y se queda con el liderato del Grupo B en el Mundial 2026

Suiza se quedó con el liderato del Grupo B del Mundial 2026 tras imponerse por 2-1 a Canadá en un intenso partido disputado este miércoles 24 de junio, resultado que permitió a ambas selecciones asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.

Los elencos llegaban al compromiso igualados con cuatro puntos, por lo que el duelo definiría al líder de la zona. Tras una primera mitad equilibrada, los europeos lograron abrir la cuenta apenas iniciado el complemento gracias a Rubén Vargas, compañero de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en Sevilla, quien marcó a los 46 minutos.

La selección suiza amplió su ventaja a los 57', cuando Johan Mazambi anotó el 2-0 que parecía sentenciar el encuentro del Grupo B de la Copa del Mundo. Sin embargo, el conjunto norteamericano reaccionó y volvió a meterse en el partido a los 76', luego de que Promise David descontara para encender la ilusión de la afición local.

Pese al empuje canadiense en el tramo final, Suiza supo administrar la ventaja y terminó sellando un valioso triunfo por 2-1, resultado que le permitió finalizar en el primer lugar de su zona. Los anfitriones del certamen futbolístico, en tanto, avanzaron como escolta y también dirá presente en la ronda de dieciseisavos de final.

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