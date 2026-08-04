Diego Valdés brilla en triunfo de Vélez mientras Colo-Colo sigue atento a su posible fichaje

Diego Valdés continúa siendo la gran obsesión del técnico de Colo-Colo, Fernando Ortiz, quien ya dirigió al volante chileno durante su paso por el América de México. Sin embargo, el mediocampista aún no logra destrabar su salida de Vélez Sarsfield, club que le adeuda cuatro meses de sueldo.

Mientras en el Cacique siguen esperando una definición sobre su futuro, el seleccionado nacional fue protagonista en el triunfo por 1-0 de Vélez Sarsfield sobre Independiente de Avellaneda, en un duelo válido por el Torneo de Clausura argentino.

El formado en Audax Italiano disputó los 90 minutos y cumplió una destacada actuación en el conjunto de Liniers, que se quedó con la victoria gracias al solitario gol de Thiago Aguirre a los 70 minutos.

Además de su buen rendimiento, Valdés dejó una de las jugadas más llamativas del encuentro al realizar un túnel sobre Leonardo Godoy, acción que fue ampliamente comentada. Su desempeño también fue reconocido por el sitio especializado Sofascore, que lo calificó con nota 7,3.

Pese a que su presente sigue ligado a Vélez Sarsfield, en Colo-Colo mantienen la esperanza de concretar su incorporación. El club albo tiene plazo para ficharlo hasta las 23:59 horas del próximo 13 de agosto, fecha en la que cierra el libro de pases.

PURANOTICIA