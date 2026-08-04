Fernando Ortiz despierta interés en México tras su gran campaña con Colo-Colo

Fernando Ortiz dejó atrás un complejo inicio como entrenador de Colo-Colo y logró revertir el panorama. Ahora, el técnico argentino tiene al Cacique como exclusivo líder del Campeonato Nacional, rendimiento que no ha pasado desapercibido fuera de Chile.

Según informó DSports, el estratega albo estaría en la órbita de Tigres de México, club que lo tendría entre sus opciones de cara al futuro.

En ese contexto, el periodista Rodrigo López, del citado medio, aseguró que el entrenador mantiene su foco en el cuadro popular antes de evaluar cualquier posibilidad de salir del país.

"Entiendo que Ortiz quiere ser campeón en Chile y después escuchar ofertas".

Otro aspecto que podría influir en un eventual regreso al fútbol mexicano es el vínculo que el "Tano" mantiene con Tigres, club donde jugó entre 2009 y 2010 y en el que incluso llegó a portar la jineta de capitán.

Cabe recordar que Fernando Ortiz tiene contrato con Colo-Colo hasta diciembre y cuenta con una amplia experiencia en el fútbol azteca, donde dirigió a Santos Laguna, Monterrey y América, antes de asumir el desafío al mando del conjunto albo.

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