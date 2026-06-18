Suiza logra su primer triunfo en el Mundial tras golear a Bosnia y Herzegovina y se instala como líder del grupo B

Suiza y Bosnia y Herzegovina saltaron a la cancha del estadio Los Ángeles buscando los primeros tres puntos en el Mundial que organizan Estados Unidos, Canadá y México.

Y los "helvéticos" fueron quienes se llevaron la victoria tras imponerse por 4 a 1, en un duelo que en muchos momentos pareció una partida de ajedrez.

Los dirigidos por Murat Yakin rompieron el 0 recién a los 74 minutos, tras un centro desde la banda izquierda que fue conectado por Johan Manzambi, quien definió con un potente disparo.

A los 80', Breel Embolo se marchaba en dirección al arco de Bosnia cuando Tarik Muharemović lo baja fuera del área, siendo expulsado por el árbitro João Pedro Silva Pinheiro.

Con un jugador menos todo se complicó para los comandados por Sergej Barbarez, quienes sufrieron otro gol de los suizos a los 84 minutos.

Rubén Vargas recibió en el área y de primera sacó un potente remate que dejó sin opciones al arquero Nikola Vasilj.

A los 89', "La Nati" amplió el marcador luego de que Vargas desbordara por la banda izquierda y Mazambi en el área chica pusiera el 3-0 y el segundo en su cuenta personal.

Pero los bosnios consiguieron el descuento con Esmir Bajraktarevic, quien aprovechó un rebote fuera del área para poner el 1 a 3.

Finalmente, en el minuto 95, Granit Xhaka anotó un penal sancionado por el árbitro, sellando así el 4 - 1 que les otorga la cima del grupo B con 4 unidades.

En la última jornada, Suiza se medirá ante Canadá, mientras que Bosnia y Herzegovina se jugará todo ante Qatar.

(Imagen: Getty Images / FIFA)

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