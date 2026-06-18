Sudáfrica y Chequia repartieron puntos en la segunda jornada del grupo A del Mundial

Sudáfrica y Chequia empataron 1 a 1 en un duelo por la segunda jornada del grupo A del Mundial que organizan Estados Unidos, México y Canadá.

Ambos equipos llegaban al estadio Atlanta tras una derrota, pero los europeos entraron con intensidad y prontamente abrieron el marcador tras un gol de Sadílek, a los 6 minutos.

Tras la anotación, Chequia ganó en tranquilidad y complicando a los africanos, pero sin poder aumentar la ventaja.

Pero, los "Bafana Bafana" comprendieron que el empate no estaba lejos y en la segunda mitad dieron un paso adelante.

Los dirigidos por Hugo Broos comenzaron a acercarse a la puerta del arquero Kovar y su insistencia tuvo réditos positivos con un penal sancionado a su favor.

Mokoena fue el encargado de concretar la pena máxima, ocasión que no desperdició, marcando la paridad en el estadio Atlante.

Chequia quiso reaccionar, pero ya era demasiado tarde. Los europeos y africanos tienen apenas un punto en la competición, sin embargo, tendrán opciones en la última jornada.

(Imagen: @fifaworldcup)

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