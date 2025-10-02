Sudáfrica aplasta a Nueva Caledonia y se ilusiona con avanzar a octavos de final del Mundial Sub-20

Sudáfrica derrotó con holgura por 5-0 a Nueva Caledonia, en partido válido por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, disputado en el Estadio El Teniente de Rancagua.

A los 9 minutos se registró la primera acción de peligro para los africanos. Siviwe Magidigidi, con balón dominado, encaró por el pasillo central y, al llegar a línea de fondo, envió un centro que se transformó en remate al arco y terminó estrellándose en el travesaño.

La apertura de la cuenta llegó a los 25’. Langelihle Phili levantó un centro que fue conectado de cabeza por Siviwe Nkwali en el área chica, aprovechando además una mala salida del portero oceánico Noa Bouchet, para establecer el 1-0 transitorio.

Minutos más tarde, el defensor neocaledonio Wadria Hanye cometió penal sobre Magidigidi. Desde los doce pasos, Shakeel April (34’) ejecutó con un derechazo rasante y cruzado, decretando el 2-0 parcial.

Cerca del final del primer tiempo, tras una buena secuencia colectiva, Mfundo Vilakazi habilitó a Magidigidi (44’), quien ante la salida del arquero definió con un toque sutil de derecha, marcando el 3-0 para los Bafana Bafana.

El complemento comenzó con la misma intensidad. A los 48’, Vilakazi desbordó por la izquierda y metió un pase filtrado que dejó solo a Magidigidi, quien se perfiló para definir de derecha y anotar el cuarto tanto de Sudáfrica.

La goleada se selló poco después. Jody Ahshene recibió dentro del área, protegió el balón y descargó hacia atrás para Lazola Maku (80’), quien con un potente zurdazo alto firmó el 5-0 definitivo.

Con este triunfo, Sudáfrica alcanza sus primeros 3 puntos e iguala la línea de Francia, mientras que Nueva Caledonia sigue sin unidades y con una diferencia de gol de -13. Estados Unidos lidera el grupo con 6 puntos.

La última fecha del Grupo E se disputará este domingo 5 de octubre, a las 17:00 horas y en simultáneo: en Rancagua, Sudáfrica se medirá con Estados Unidos, mientras que en Talca, Francia enfrentará a Nueva Caledonia.

