Suazo y la poca continuidad que han tenido Alexis y Brereton: "No es un parámetro que me preocupe"

La Selección chilena ya trabaja en Juan Pinto Durán de cara a los duelos ante Uruguay y Colombia, por el inicio de las CLasificatorias sudamericanas para el Mundial 2026, y este martes Gabriel Suazo y Benjamín Kuscevic hablaron en conferencia de prensa.

En la ocasión, el lateral izquierdo del Toulouse de Francia fue consultado sobre la poca continuidad que han tenido los delanteros Alexis Sánchez y Ben Brereton antes del arranque del nuevo proceso eliminatorio.

"Quizás no vienen con tantos minutos como a ellos les hubiese gustado o como a todos nosotros nos hubiese gustado. Sin embargo, en lo personal no es un parámetro que me preocupe. Estoy convencido que, si les toca jugar, van a hacer todo lo posible para hacer goles y que el equipo pueda ganar", expresó el ex capitán de Colo-Colo.

Además, agregó: "En la pasada fecha FIFA sumamos mucho, no solo en el juego, sino que también al interior del equipo, en lo humano y en lo grupal. Eso para mí es muy importante. Nos sentimos una familia, estamos muy unidos y para comenzar una eliminatoria eso es fundamental. Estoy convencido de que lo vamos a hacer".

En el plano personal, comentó: "Competir en la Selección es un orgullo para mí, para mi familia. Por eso me entrego al máximo en los entrenamientos y en los partidos. Estar acá es un sueño que siempre he tenido. Primero fui pasapelotas, luego en la Copa América en Estados Unidos fui sparring. Me ha tocado vivir muchas experiencias en la Selección. Por eso mismo, mi consejo a los más jóvenes es que hay que ser un gran profesional tanto dentro como fuera de la cancha".

En tanto, Kuscevic sostuvo: "La Selección está muy preparada y está muy fuerte para lo que viene. Llega con algunos de los históricos en un buen momento, nosotros con más experiencia, con más partidos en el cuerpo, más partidos de Eliminatorias".

PURANOTICIA