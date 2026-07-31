Omar Carabalí tras la eliminación de O'Higgins ante Boca: "Nos vamos con la frente en alto"

O'Higgins quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026 luego de vencer 1-0 a Boca Juniors en el estadio El Teniente de Rancagua, resultado que igualó la serie y obligó a definir la clasificación mediante lanzamientos penales. Sin embargo, el cuadro celeste cayó por 4-3 en la tanda, despidiéndose del certamen continental.

Uno de los jugadores más destacados del conjunto rancagüino fue el portero Omar Carabalí, quien, tras la apertura de la cuenta para el elenco local, realizó al menos dos atajadas decisivas que permitieron mantener con vida a su equipo durante el encuentro.

Finalizado el compromiso, el arquero valoró el esfuerzo realizado por el plantel, destacando la entrega del equipo frente al conjunto argentino.

"Fue un partido complicado, sabíamos que ellos eran un rival fuerte y teníamos que hacerles un gol y a partir de ahí tratar de darlo vuelta. Partido complicadísimo, pero tratamos de hacer lo posible para sacarlo adelante", expresó el meta en ESPN.

Carabalí también manifestó su orgullo por el desempeño de sus compañeros, pese a la eliminación.

"Me voy orgulloso de los jugadores, del cuerpo técnico, de los suplentes. Lo dimos todo, peleamos hasta el último; nos tocó un rival complicadísimo en el papel y la verdad es que nos vamos con la frente en alto", concluyó.

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