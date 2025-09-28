Sorpresa en el Mundial Sub-20: Marruecos derrotó a España en el Nacional

Marruecos dio la sorpresa y derrotó por 2-0 a España en el clásico mediterráneo disputado en el Estadio Nacional, encuentro válido por la primera fecha del Grupo C del Mundial Sub-20 de la FIFA.

La primera ocasión clara fue para el conjunto español. Tras un centro al área, Pau Navarro cabeceó a medias, incomodado por un defensor marroquí. Aun así, logró habilitar a Rayane Belaid, quien definió de derecha ante la salida del arquero, pero su disparo fue despejado en la línea de meta.

España mantenía la iniciativa y, tras una buena secuencia de pases en ofensiva, David Mella habilitó con un pase atrás a Peio Canales (35’), quien remató desde fuera del área por sobre el travesaño.



Un nuevo acercamiento ibérico llegó a los 38’. Iker Bravo, delantero del Udinese, ejecutó un tiro libre desde la medialuna, pero su remate se fue por sobre el larguero.

Antes del descanso, Belaid (44’) trepó por la banda izquierda y con un potente zurdazo estuvo cerca de abrir la cuenta; su disparo pasó muy cerca del parante derecho del arco marroquí.

El complemento comenzó con España nuevamente presionando la portería africana. Un desborde por la derecha de David Mella terminó en un centro preciso que Rodrigo Mendoza (51’) cabeceó, aunque su intento fue contenido sin problemas por el portero Yanis Benchaouch.

Sin embargo, pese al dominio español, Marruecos abrió la cuenta al minuto 54. En un veloz contraataque, Yassine filtró un pase a Yassir Zabiri, quien picó a las espaldas de la defensa ibérica, se acomodó y definió rasante de zurda para establecer el 1-0.



La sorpresa creció apenas cuatro minutos después. Othmane Maamma ganó un balón dividido y desbordó por la banda derecha; llegó al área y, desde la línea de fondo, envió un centro atrás que Yassine (58’) conectó en plena área chica para marcar el 2-0 para los marroquíes.

España buscó reaccionar. Tras un centro de Mella por la izquierda, Belaid (61’) cabeceó con peligro, pero Benchaouch despejó al córner con grandes reflejos.

El conjunto ibérico siguió insistiendo. A los 78’, Jan Virgili fue derribado en el área y el árbitro cobró penal en primera instancia; sin embargo, tras revisar el VAR, Gustavo Tejera desestimó la infracción y amonestó al jugador español por simulación.

Ya en el tramo final, España logró descontar a través de Jan Virgili (90+4), pero el tanto fue invalidado por posición de adelanto.

Finalmente, Marruecos sostuvo su ventaja con orden defensivo y se quedó con una valiosa victoria por 2-0.

Con este resultado, Marruecos lidera el Grupo C con 3 puntos, mientras que España permanece sin unidades. En breve (20:00) se enfrentarán México y Brasil en el mismo reducto ñuñoíno.

La próxima fecha se disputará el miércoles 1 de octubre en el Estadio Nacional: España jugará ante México a las 17:00, mientras que a las 20:00 Marruecos se medirá con Brasil.



Marruecos: 2

Yanis Benchaouch; Ali Maamar, Ismael Baouf, Fouad Zahouani, Smail Bakhty; Houssam Essadak, Saad El Haddad (73’ Younes El Bahraoui), Yassine Khalifi (87’ Taha Majni), Othmane Maamma (73’ Anas Tajaouart), Gessime Yassine (87’ Naim Byar), Mohamed Zabiri (63’ Ilias Boumassaoudi).

DT: Mohamed Ouahbi.

España: 0

Fran González; Pau Navarro, Julio Díaz (85’ Diego Aguado), Andrés Cuenca, Cristian Perea; Rayane Belaid (63’ Adrián Liso), Rodrigo Mendoza, Peio Canales (63’ Pablo García); Iker Bravo, David Mella (63’ Jesús Fortea), Joel Roca (46’ Jan Virgili).

DT: Paco Gallardo

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

Estadio: Nacional – Ñuñoa, Santiago

