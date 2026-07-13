"Son patéticas": canciller francés arremete contra Mariano Rajoy tras sus polémicos dichos sobre los futbolistas de Francia

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, se sumó este lunes a las críticas del Gobierno francés contra el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy, luego de que este afirmara en un artículo que la selección francesa de fútbol tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses".

En declaraciones a la cadena BFMTV, el jefe de la diplomacia francesa calificó las palabras del exmandatario como "patéticas".

"Esas declaraciones son patéticas. De una vez por todas, Francia no tiene color de piel. Cualquier afirmación en sentido contrario es fruto de la estupidez, del racismo o de una combinación de ambos", afirmó Barrot.

El canciller insistió en que los dichos de Rajoy responden a "la estupidez, la mediocridad y el racismo", y defendió a la selección francesa como un reflejo de la diversidad del país.

"Me alegra que este equipo proyecte al mundo una imagen tan hermosa de nuestro país. También me alegra ver a todas las francesas y todos los franceses, sea cual sea su origen, el color de su piel, el lugar donde vivan o su edad, unidos detrás de este equipo que les hace soñar", señaló.

Consultado por la reacción del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien calificó las palabras de Rajoy como "declaraciones xenófobas", Barrot sostuvo que "respondió muy bien", aunque agregó que "la mejor respuesta" llegará desde la cancha.

Según indicó, esa respuesta la darán los jugadores franceses "cuando consigan la victoria" en la semifinal del Mundial, que se disputará este martes en la ciudad estadounidense de Dallas.

Las declaraciones de Rajoy provocaron este domingo una fuerte reacción del Ejecutivo francés, que calificó sus dichos de "absolutamente inaceptables".

A las críticas del ministro del Interior, Laurent Nuñez, y de la ministra para los Territorios de Ultramar, Naïma Moutchou, se sumó la Embajada de Francia en España, que recordó que "de los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia". Asimismo, la ministra delegada para la Igualdad de Género y la Lucha Contra la Discriminación, Aurore Bergé, afirmó que "los resbalones racistas repetidos son insoportables" y expresó su orgullo por la selección francesa.

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