“Son excusas”: Quinteros respondió con dureza a los cuestionamientos de Falcón tras papelón de Colo-Colo

Nada de bien lo están pasando en Colo-Colo. Tras el papelón vivido en Belo Horizonte al ser goleado por 5-1 por América Mineiro y ser eliminado de la Copa Sudamericana, algunos jugadores cuestionaron públicamente el planteamiento del técnico Gustavo Quinteros.

En ese sentido, el uruguayo Maximiliano Falcón sostuvo: "La línea de tres nos costó mucho. Si entrábamos con línea de cuatro y hacíamos lo mismo que en allá en Chile, capaz que cambiaba, pero ellos nos hicieron los tres goles y no estuvimos firmes desde el inicio y nos costó el partido. Eso fue la clave".

Y en su llegada a Santiago, al estratego le consultaron por las declaraciones del zaguero charrúa y dijo: "Son excusas. Como entrenador no tengo que poner excusas, la línea de tres la usamos 25 minutos y nos hicieron dos goles y con línea de cuatro nos hicieron tres goles".

"No es un tema de línea de tres o de cuatro, es un tema de marcar en el área, ir al rebote, no dejar tirar el centro. El 9 definía abajo del arco, nos gambetean en el área y hacen el gol, eso es problema mío como entrenador, pero hay que ser honestos, sinceros y defendimos mal, perdimos duelos, no marcamos en el área, cada jugador tiene que hacer su autocrítica", añadió.

Además, el DT abordó el supuesto tenso encontrón que habría tenido con el capitán Esteban Pavez y comentó: "Siguen mintiendo, porque a Pavez lo vi a las 12 de la noche después de la cena. Terminó el partido, se fue al doping, y no vino al vestuario, así que mienten, mienten y sigan mintiendo".

