El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), encabezado por su presidente, Luis Marín, presentó ante el Congreso Nacional una propuesta que busca introducir cambios en la duración de los contratos de los jugadores profesionales y garantizar una mayor estabilidad laboral en el fútbol chileno.

“Queremos terminar de manera definitiva con los temporeros en el fútbol”, señaló el Sifup a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, luego de la reunión que Marín sostuvo con parlamentarios para presentar la iniciativa.

La propuesta del sindicato establece que los contratos de los futbolistas tengan una duración mínima de 12 meses, incluyendo sus renovaciones. Además, plantea que todos los vínculos laborales finalicen el 31 de diciembre, independientemente de la fecha en que comience o termine el campeonato.

Junto con ello, el gremio busca garantizar que los jugadores continúen recibiendo sus remuneraciones, incluso si sus equipos quedan eliminados antes de finalizar la temporada o mientras se encuentran en proceso de recuperación de una lesión. “Que quedar eliminados o jugar el último partido no signifique quedarnos sin sueldo. Que un compañero lesionado mantenga su contrato hasta obtener el alta médica”, representó Luis Marín en el Congreso.

“El resultado deportivo de un club no puede definir cuántos meses de sueldo recibe un jugador o una jugadora”, enfatizó el Sifup, defendiendo la necesidad de establecer condiciones laborales que entreguen mayor seguridad a los futbolistas profesionales.

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