Sigue sumando reconocimientos: Ben Brereton fue premiado como el mejor jugador de octubre en la Championship

Ben Brereton es sensible baja en la Selección chilena para los amistosos ante Polonia y Eslovaquia. En la derrota por 1-0 ante los polacos, la Roja extrañó al delantero que pasa por un buen momento en el Blackburn Rovers.

De hecho, el atacante sumó un nuevo reconocimiento al ser premiado como el mejor jugador del mes de octubre por los hinchas de la Championship, la segunda división del fútbol inglés.

En una votación que organiza mensualmente la Asociación de Futbolistas Profesionales, el ariete criollo terminó primero luego de sus buenas actuaciones con el conjunto de Lancashire.

El propio jugador recibió el premio en las instalaciones de su club.

Consignar que Brereton no fue cedido a la Roja por el Blackburn Rovers para darle descanso en este receso por el Mundial de Qatar 2022 y por una dolencia física que luego explicó el propio jugador en redes sociales.

Congratulations, @benbreo 👏

Your PFA @VertuMotors Championship Fans' Player of the Month for October 🏆@Rovers | #Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/IIkxZWXMur