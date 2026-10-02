''Sigan con un interinato de un año y cuatro meses'': Marco Antonio Figueroa insiste en su postulación para dirigir a La Roja

El cuestionamiento al trabajo del DT interino de la Selección Nacional, Nicolás Córdova, ha provocado que varios nombres comiencen a surgir como posibles reemplazantes.

Y uno de ellos se ha autoproclamado, una vez más: Marco Antonio Figueroa.

El entrenador chileno, quien dirigió a la selección de Nicaragua en su fallido intento por llegar al Mundial 2026, volvió a exhibir sus méritos para asumir la conducción de la Roja.

“Estuvimos a un punto de ir al Mundial, y si eso no ayuda para que me consideren en cierto momento para una conversación para ir a la selección chilena, sigan con un interinato de un año y cuatro meses”, dijo el Fantasma.

Figueroa también evaluó el trabajo de Nicolás Córdova, señalando que “hay cosas que hay que tomar, no todo es malo de mucho de lo que hablan. Yo dije en algún momento que la selección debe tener una mixtura de jugadores de categoría y jóvenes. Tú no puedes tener una selección joven porque le va a pasar lo que le está pasando ahora”.

Finalmente, Figueroa se preguntó “¿con qué ambición van a llegar los jugadores a una selección cuando tienes un interinato de un año y cuatro meses?”.

PURANOTICIA