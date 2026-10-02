Gerardo Pelusso llena de elogios a Arturo Vidal en seminario internacional de la Conmebol

En el marco del seminario internacional “Desarrollo Integral en el Fútbol Formativo”, impulsado por la Conmebol y que se desarrolla desde este jueves en Chile, Arturo Vidal recibió un inesperado homenaje.

Uno de los exponentes del encuentro, el DT uruguayo Gerardo Pelusso, quien hace algunos años dirigió a Universidad de Chile, puso como ejemplo y llenó de elogios al actual jugador de Colo-Colo y exseleccionado nacional, Arturo Vidal.

Al referirse al King en su faceta de volante, posición que ocupó durante gran parte de su carrera, Pelusso señaló que “cuando estamos haciendo trabajos de volantes, ida y vuelta, de armado de juego, pongan un video de Vidal a todos estos guachos que lo único que quieren es mirar el teléfono haciendo pavadas (…) Miren cómo jugaba este tipo. Salió campeón en todas partes donde fue”.

En la página en la que Arturo Vidal comparte su faceta de creador de contenido, fue publicado el extracto de los elogios realizados por Pelusso durante el seminario.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios positivos para el exentrenador de la U, luego de que sus palabras hacia Vidal fueran compartidas en redes sociales.

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