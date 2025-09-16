Sifup pide a la ANFP que denuncie a director de Azul Azul por mensaje contra jugadores de Colo-Colo

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) estaría presionando a la ANFP para que actúe de oficio y presente una denuncia en contra de Aldo Marín, director de Azul Azul -concesionaria que administra a Universidad de Chile-, por publicar un polémico mensaje tras la obtención de la Supercopa.

A través de su perfil de X, el dirigente aseguró que en Colo-Colo hay "infiltrados que destruyen a nuestro rival desde adentro", nombrando directamente a Mauricio Isla, Jonathan Villagra y Víctor Felipe Méndez.

A raíz de esto, el gremio de futbolistas publicó un duro comunicado y, según consigna La Tercera, en Quilín estarían recopilando antecedentes para iniciar un proceso en contra de Marín.

"El directorio que encabeza Pablo Milad llegó a la convicción de que el directivo estudiantil incitó a la violencia. De ahí en más, habrá que determinar qué instancias pueden tener competencia para referirse a la situación", puntualizaron desde el citado medio.

Con respecto al abanico de opciones que se abren con la eventual acusación, en la publicación apuntaron que "una opción, por ejemplo, es que Marín pueda ser pasado al Tribunal de Honor, que sanciona las actuaciones de los directivos y que pueda ser juzgado por esa vía, o que la instancia máxima del ordenamiento jurídico del fútbol nacional le aplique el respectivo desafuero para que su situación sea vista por el Tribunal de Disciplina".

