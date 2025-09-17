Sifup exige sanciones contra director de Azul Azul por mensaje contra jugadores de Colo-Colo en la Supercopa

El secretario del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), Luis Marín, expresó este miércoles su repudió al polémico mensaje que publicó el director de Azul Azul, Aldo Marín, tras el triunfo de Universidad de Chile sobre Colo-Colo por la Supercopa Chile.

El integrante de la concesionaria que administra al cuadro laico apuntó en su cuenta personal de X que en el "Cacique" habría jugadores "infiltrados que destruyen a nuestro rival desde adentro", señalando directamente a Mauricio Isla, Jonathan Villagra y Víctor Felipe Méndez.

Ante esto, el dirigente gremial remarcó en conversación con radio ADN que "nos parece impresentable la situación de Aldo Marín. Incitar a la violencia de esa forma es lo que menos queremos en el fútbol. Hemos buscado que los directores sean capacitados para sus cargos, que acá fue lo que menos se hizo"

En la misma línea, el exarquero ratificó que "hemos hecho los reclamos a la ANFP y solicitamos que esto escale al Tribunal y que el dirigente sea sancionado".

Por último, Luis Marín indicó que "me imagino que en Azul Azul debiesen hacer lo mismo, desde una sanción interna, a él como dirigente y no permitirle el ingreso al estadio. Creo que eso es lo principal".

PURANOTICIA