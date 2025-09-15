Sifup condenó polémicos dichos de director de Azul Azul contra jugadores de Colo-Colo

Una de las polémicas que dejó la Supercopa que conquistó Universidad de Chile tras golear a Colo-Colo en el estadio Santa Laura, fue un posteo de un director de Azul Azul.

Resulta que Aldo Marín, a través de su cuenta de X publicó: "Mauricio, Jonathan y Víctor Felipe, infiltrados que destruyen a nuestro rival desde adentro", en referencia a Mauricio Isla, Jonathan Villagra y Víctor Felipe Méndez, quienes han sido apuntados por supuestamente ser hinchas del conjunto estudiantil.

La afirmación del director trajo diversas reacciones, incluso del Sifup, desde donde salieron al paso para responder con una fuerte crítica.

"Condenamos los dichos del director de Azul Azul, Aldo Marín, que en sus redes sociales expuso a jugadores de Colo-Colo de manera pública, emitiendo juicios que incitan a la violencia", expresaron desde el gremio de futbolistas.

"Confiamos en que U. de Chile y ANFP buscarán una forma de reparación pública a esta situación, debido a que es inaceptable que dirigentes se manifiesten de esta manera, sobre todo en la crisis de seguridad en la que se encuentran inmersa nuestra actividad", añadieron.

PURANOTICIA