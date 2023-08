Sifup condenó agresión de hinchas de Curicó Unido a Cristián Zavala: "Es inaceptable"

Tras la goleada que sufrió Curicó Unido como local ante Unión La Calera, el plantel del cuadro "tortero" dio a conocer que el delantero Cristian Zavala y su esposa fueron agredidos por un grupo de fanáticos en el trayecto desde el estadio la Granja hasta su casa.



De hecho, el propio jugador denunció la situación y comentó que su círculo familiar quedó afectado tras el ataque sufrido por los "hinchas".



"Ojalá lo que vivimos ayer con mi familia no vuelva a ocurrir. Entendamos que la violencia no lleva a nada, hoy mi familia tiene miedo y no es bueno", expresó en redes sociales.



Este martes fue el Sifup el que reaccionó. El ente que preside Gamadiel García golpeó la mesa y condenó los hechos, junto con realizar un fuerte llamado a frenar la violencia hacia los futbolistas.



"Es inaceptable la agresión vivida por Cristián Zavala y su familia. ¿Hasta cuándo la violencia de los hinchas seguirá siendo una amenaza para los futbolistas? Se tiene que poner punto final a estas situaciones. No más violencia en el fútbol y contra los jugadores", sostuvo el gremio en su cuenta oficial de Twitter.

