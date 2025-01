Sifup condena ausencia de Falcón en Colo-Colo: "No se puede generar medidas de presión cuando hay contrato vigente"

La ausencia de Maximiliano Falcón en la pretemporada de Colo-Colo ha generado molestia. El defensa uruguayo no se ha presentado a los trabajos y a comienzos de semana el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, reveló que recibieron una oferta desde el extranjero, por lo que el "charrúa" no se habría sumado al plantel para generar presión.

Pero la situación del jugador tampoco dejó indiferente al Sifup, y el presidente del gremio de futbolistas, Gamadiel García, condenó la actitid de "Peluca".

"Es una medida que está reglamentada dentro de su contrato, es un activo de Colo-Colo y es por eso que Colo-Colo no lo va a despedir por ausentarse del trabajo. Ahora, no es bueno para la actividad que sucedan este tipo de cosas", comenzó diciendo el timonel en conversación con radio La Metro.

"Si el jugador cree que tiene una mejor oferta o una mejor condición laboral para la siguiente temporada, son las instituciones las que se deben contactar entre ellas. No podemos, como futbolistas, generar medidas de presión cuando hay contrato vigente y Colo-Colo ha pagado lo que corresponde", añadió el ex atacante de Universidad de Chile.

Además, García sentenció que "nosotros, los defensores de los futbolistas, nos enojamos cuando los clubes no cumplen, así que no me puedo poner contento cuando un jugador a quien le pagan y cumplen lo acordado, no cumple con su actividad".

