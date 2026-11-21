De verdad, el triunfo que estaba consiguiendo Real Betis en el clásico andaluz ante Sevilla en el estadio Sánchez Pizjuán por la fecha 13 de la liga española, no era merecido.

El cuadro de Manuel Pellegrini había sido superado en gran parte del encuentro y sólo lo salvaba el gol conseguido a los 49’ con un remate de Antony que tuvo, además, la ayuda del rebote en Kike Salas para llegar al fondo de las redes.

No sólo eso, a los 83’, el chileno y capitán de Sevilla, Gabriel Suazo (quien jugó todo el partido), hizo tambalear el arco de Real Betis con un remate que dio en el palo.

Por eso es que parecía un milagro que los visitantes se quedaran con los tres puntos. No era justo.

Pero algo de justicia terminó por imponerse porque a los 90 minutos se produjo el empate ´para Sevilla y de la manera más dolorosa para su rival: Kike Salas disparó desde fuera del área y la pelota se le escurrió de las manos al portero Álvaro Valles.

Con este empate, Sevilla se ubica por ahora en la sexta posición de la liga en zona de clasificación a la Conference League, con 19 puntos, mientras que Real Betis se mantiene en la cuarta posición, en zona de Champions League, con 27 unidades.

PURANOTICIA