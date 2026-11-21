Lo que ya era un secreto a voces ya quedó sentado: el entrenador argentino Fernando Ortiz renovó por un año más con Colo Colo, club con el cual este año logró la Liga de Primera.

La confirmación fue hecha por el club albo en sus redes sociales y según ha trascendido, el acuerdo también incluye la posibilidad de llegar a 2028 dependiendo de la consecución de objetivos.

El anuncio además abre la puerta para iniciar las ansiadas negociaciones con los jugadores que terminan contrato.

La principal incógnita que queda abierta es el futuro del referente y capitán, Arturo Vidal.

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