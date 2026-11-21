Los Cóndores se despidieron en gran forma de la Nations Cup al imponerse por 34-29 a Zimbabue en partido válido por la sexta fecha.

Los chilenos cimentaron su triunfo gracias a una primera mitad de alto vuelo. De hecho, Los Cóndores tomaron el control del marcador desde el principio gracias a un penal convertido por Matías Garafulic. A partir de ahí, emergió la figura estelar del medio scrum Lucas Berti, quien aprovechó el gran empuje del pack chileno para apoyar un try a los siete minutos' y firmar su doblete apenas cinco minutos después, acción que, sumada a la conversión de Garafulic, estiró la cuenta a un contundente 15-0.

Una tarjeta amarilla recibida por el segunda línea africano Dale Lemon a los 24', dio la instancia para que Domingo Saavedra lograra una nueva conquista para el 20-0.

Aunque Ian Prior descontó mediante un penal a los 29', Chile volvió a golpear con un try de Nicolás Saab a los 31' y cerró un primer tiempo de ensueño a los 39' con el tercer try personal de Lucas Berti dejando el marcador 34-3 al descanso tras la conversión de Garafulic.

Las cosas variaron en el segundo tiempo porque Zimbabue salió con la predisposición de acortar rápido el marcador y a los 45', Gary Porter quebró la resistencia nacional con el primer try de los africanos, convertido por Ian Prior para dejar las cifras 34-10.

Con superioridad numérica tras las amonestaciones a los chilenos Vittorio Lastra y de Joaquín Milesi, el equipo africano volvió a imponerse mediante los tries de Liam Larkan a los 57' y Tadiwanashe Gwashu a los 67', este último convertido por Bruce Houston para estrechar la diferencia a 34-22.

En el cierre del compromiso, Tyrone Gombe apoyó un nuevo try nuevamente convertido por Bruce Houston para dejar el marcador 34-29 a un minuto del pitazo final.

Pese al desgaste físico y a jugar gran parte del segundo lapso en inferioridad numérica, Los Cóndores lograron cerrar los espacios en la última jugada para asegurar el resultado y abrochar un buen triunfo en Francia en la Nations Cup.

PURANOTICIA